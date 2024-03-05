Умер актер из фильма «Битва за Москву» Валерий Юрченко

Актер театра и кино Валерий Юрченко скончался 19 февраля на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского академического театра имени Максима Горького.

«Актерская индивидуальность Валерия Ивановича была необычайно яркой, за годы службы Мельпомене им были созданы десятки разноплановых образов в классической драматургии и пьесах современных авторов», — пишет пресс-служба культурного учреждения.

Артист снимался в кино и служил в театрах Твери, Астрахани, Петрозаводска, Севастополя. Последним местом работы был Крымский академический театр.

Среди известных кинокартин: «Женские радости и печали» (1982), «Действуй по обстановке!..» (1984), «Битва за Москву» (1985), «Рассказ барабанщика» (1985).

«И в каждой роли Валерий Иванович был убедителен, жизненно достоверен и сценически ярок. Валерий Иванович Юрченко был гармоничен в сплаве гротеска и трагизма, лиризма и сарказма. И его работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей», — отмечается в сообщении.

Причина смерти артиста не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев.