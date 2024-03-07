Ранняя менопауза: как распознать и что делать

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 31 0

Гинеколог Бопхоева: приблизить менопаузу может хронический стресс и бессонница

Ранняя менопауза: как распознать и что делать

Фото: www.globallookpress.com

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Приблизить климакс может сразу несколько факторов.

Многие женщины со страхом относятся к раннему климаксу, который наступает до 45 лет. Прежде чем паниковать, следует разобраться в его особенностях, симптомах и методах коррекции состояния здоровья организма Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева изданию aif.ru.

Приблизить менопаузу может несколько факторов: хронический стресс и бессонница, злоупотребление вредными привычками, избыточный вес, хирургические вмешательства и аутоиммунные заболевания. Также это могут быть врожденные особенности, так как некоторые женщины рождаются с минимальным запасом фолликулов в яичниках.

Главные симптомы гормональных изменений

  • Задержка менструации больше двух недель;
  • Снижение полового влечения;
  • Выпадение волос, сухая кожа, плохое состояние ногтей;
  • Набор лишнего веса в определенных местах, например, в талии.

При подозрениях на климакс необходимо сделать УЗИ. Для постановки верного диагноза следует сдать общий анализ крови и обратиться к гинекологу-эндокринологу.

Чтобы помочь себе при раннем климаксе — следует обращаться к специалисту, который может назначить менопаузальную гормональную терапию.

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