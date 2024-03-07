Температура, грибок и инфекции: чем опасна мокрая обувь и как спасти здоровье

Простуда — это лишь одна из возможных проблем. Последствия могут быть куда серьезнее.

Прогулка в промокшей обуви может стать причиной многих заболеваний, включая грибковую инфекцию. Об этом врач-терапевт Екатерина Терентьева рассказала изданию «Известия».

«Одно из распространенных заболеваний, связанных с промокшими ногами, если длительное время провести в мокрой обуви, это грибковые инфекции, такие как атлетическая стопа или онихомикоз (грибковое поражение ногтей — Прим. ред.). При появлении таких симптомов, как зуд, покраснение и шелушение, рекомендуется обратиться к врачу», — объяснила доктор.

Мокрые ноги могут стать причиной переохлаждения организма. Чаще это происходит в холодную погоду. Поэтому риск заболеть ОРВИ довольно высок.

Врач посоветовала носить удобную и качественную обувь, которая может защитить ноги от влаги. Однако, если уберечь стопы не удалось, то нужно высушить их с помощью полотенца, а также сменить носки и обувь. Предотвратить последствия поможет горячий душ и теплые напитки, но это не гарантирует полное избавление от проблем.

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