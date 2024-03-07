«Под большим давлением»: почему нельзя прикрывать нос при чихании

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

ЛОР Дымчикова: чихание в руку может привести к отиту

«Под большим давлением»: почему нельзя прикрывать нос при чихании

Фото: www.globallookpress.com

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Желание аккуратно и бесшумно чихнуть в публичном месте может привести к серьезным проблемам.

Чихание — это защитная реакция организма на попадание раздражителей в полость носа. Однако, если прикрывать нос рукой, то можно нанести серьезный вред здоровью. Об этом предупредила врач-оториноларинголог Эржэна Дымчикова изданию Газета.ру.

ЛОР объяснила, что раздражителями в носу могут быть вирусы, бактерии, пыль и аллергены.

«Чихание помогает организму выводить раздражители из носа. Это осуществляется тем, что происходит короткий глубокий вдох и резкий выдох через нос под большим давлением. Если простым языком, то происходит выталкивание содержимого носа наружу мощным напором воздуха», — рассказала врач.

Доктор отметила, если прикрыть нос рукой, то раздражители могут попасть в среднее ухо вместо того, чтобы вылететь наружу. Это же, в свою очередь, может привести к отиту.

При попытке закрыть нос рукой при чихании могут лопнуть микрососуды в голове. Такой риск существует также из-за создающегося давления.

Лучшее решение — это использовать салфетку или платок, однако если их нет под рукой, то можно прикрыть нос сгибом локтя.

«Если получилось так, что вы чихнули в руку, то нужно помыть руки во избежание распространения вирусных, бактериальных частиц», — заключила врач.

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