Посла США Трейси вызвали в МИД России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

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Посла США Трейси вызвали в МИД России

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Посол США Линн Трейси вызвана в МИД России, где ей вручили ноту о необходимости прекращения деятельности трех нежелательных американских организаций. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Речь идет о трех НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». В МИД России отметили, что данные организации занимаются антироссийской деятельностью, поэтому были признаны нежелательными на территории страны.

«Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО, которая в случае продолжения будет рассматриваться как нарушение российского законодательства, а также удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей», — уточнили в МИД.

Российская сторона также отдельно подчеркнула, что все попытки вмешаться во внутренние дела будут жестко пресекаться, вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных дипломатов США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем посла ФРГ вызывали в МИД России.

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