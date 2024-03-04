Демарш и требование объясниться: зачем посла ФРГ вызывали в МИД России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 100 0

МИД России потребовал от посла ФРГ объяснений после слитого разговора офицеров

Демарш и требование объясниться: зачем посла ФРГ вызывали в МИД России

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Любые недружественные действия не останутся без ответа, подчеркнула российская сторона.

От посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа, вызванного в МИД России, потребовали объяснений после обнародованного разговора немецких офицеров о планах по нанесению ударов по территории России. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства российской стороны.

Посол ФРГ был вызван в МИД России в понедельник, 4 марта.

«В ходе демарша в МИД России потребовали <…> разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России, что наглядно свидетельствует о вовлеченности „коллективного Запада“, включая Берлин, в конфликт вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Немецкому послу также указали на недопустимость ограничения деятельности российских журналистов в Германии. Любые недружественные действия не останутся без жесткого ответа, подчеркнули в МИД России.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор офицеров ФРГ подчеркнул вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине.

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