Повальное нежелание мужчин Незалежной защищать страну с оружием в руках становится практические непреодолимым препятствием для местных властей.

Все более оригинальны военкомы на Украине в своем стремлении любыми способами отправить как можно больше мужчин на фронт. Вот кадры из Одессы. Мы видим, как комиссары вскрывают электрические щитки в подъезде, отключают свет в квартирах, а потом просто ждут, когда хозяева выйдут посмотреть, что случилось.

Мужчин сразу скручивают и буквально в тапочках забирают, куда надо. Такой подход в стране уже называют одним из самых изощренных.