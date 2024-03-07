Да будет свет! Украинские военкомы креативно подошли к мобилизации

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Украинские военкомы выманили жителя Одессы из квартиры, выключив ему свет

Фото, видео: Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Повальное нежелание мужчин Незалежной защищать страну с оружием в руках становится практические непреодолимым препятствием для местных властей.

Все более оригинальны военкомы на Украине в своем стремлении любыми способами отправить как можно больше мужчин на фронт. Вот кадры из Одессы. Мы видим, как комиссары вскрывают электрические щитки в подъезде, отключают свет в квартирах, а потом просто ждут, когда хозяева выйдут посмотреть, что случилось.

Мужчин сразу скручивают и буквально в тапочках забирают, куда надо. Такой подход в стране уже называют одним из самых изощренных.

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