Победа над раком близка: врачи на Ямале внедрили новый способ диагностики рака

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

В больнице Салехарда врачи будут диагностировать рак легких с помощью ангиографа

Победа над раком близка: врачи на Ямале внедрили новый способ диагностики рака

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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В больнице Салехарда медики поделились подробностями своей разработки.

В окружной больнице Ямала врачи создали новый способ диагностики рака легких. Теперь диагностировать эту болезнь можно будет с помощью ангиографа. Новый способ исследования опухолей уже активно применяется врачами в работе. Об этом сообщает URA.RU.

Пресс-служба окружного департамента здравоохранения выпустила заявление о том, что этот способ совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев.

Данный метод включает в себя малоинвазивную пункцию опухолевого очага в легком с отбором ткани для исследования, что позволит сделать диагноз более точным и выбрать оптимальное лечение, улучшая диагностические возможности больницы. Это поможет выявлять раковые заболевания уже на ранней стадии, что значительно повышает шансы больного на выздоровление.

Ранее 5-tv.ru писал о ранних симптомах рака мозга.

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