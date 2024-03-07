«Они боятся»: почему Германия призвала своих граждан не посещать Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Захарова: в ФРГ боятся, что немцы увидят Россию и поймут, что их дурили

«Они боятся»: почему Германия призвала своих граждан не посещать Россию

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Власти ФРГ настоятельно советуют немцам избегать визитов в РФ. В чем дело?

Власти Германии боятся, что немцы приедут в Россию и поймут, что многие годы им врали. Об этом в интервью RTVI заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала призывы внешнеполитического ведомства ФРГ не посещать Россию.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики все эти годы», — сказала Захарова.

В Германии все еще не утихает скандал со слитым в Сеть разговором немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту. В отношении этих военных проводится дисциплинарная проверка и, кажется, виновный уже найден.

По заявлению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в утечке разговора виноват один из офицеров, находившийся в Сингапуре, который пренебрег правилами безопасности и подключился по каналу незащищенной связи. По данным зарубежных СМИ, это может быть бригадный генерал Франк Грефе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после утечки разговора Запад обвинил Россию в «шпионской войне».

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