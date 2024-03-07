Десятки тысяч участников объединились в VK на Всемирном фестивале молодёжи

Более 20 тысяч российских и международных участников и гостей ВФМ-2024 наслаждались выступлениями известных артистов на концертах от VK Музыки, принимали вызовы в сервисе Шаги ВКонтакте и объединялись по интересам в VK Знакомствах, более тысячи участников фестиваля присоединились к лекциям VK Day.

К старту события VK Музыка и Аэрофлот провели живой концерт в небе. Он прошел на борту рейса Москва — Сочи, где выступили HammAli & Navai и Seville. Среди пассажиров были участники фестиваля, а также российские артисты и блогеры: музыканты MIA BOYKA, Mary Gu, блогер Сабина Хайрова, телеведущие Яна Чурикова и Лев Шагинян.

За всеми событиями Всемирного фестиваля молодежи можно было наблюдать онлайн, просмотры трансляций ВКонтакте превысили 15 миллионов и продолжают расти.

ВКонтакте организовала фитнес-день с открытыми тренировками и лекциями про спорт и правильное питание. Участники ВФМ-2024 присоединились к вызову в Шагах ВКонтакте. Всего в этих активностях — как онлайн, так и офлайн — приняло участие 259 тыс. человек из России и зарубежных стран, включая Монголию, Кипр, Иран и Индию.

В VK Знакомствах пользователи выбирали специальные интересы, такие как спорт, бизнес, творчество, образование, и искали пары, указав статус участника ВФМ-2024. Всего такие интересы установили 23,5 тыс. пользователей, самым популярным оказалось «Творчество»: его указал каждый четвертый участник.

При поддержке VK Музыки прошли концерты с участием HammAli & Navai, Ramil’, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, Filatov & Karas, Seville и Кати Лель. Музыкальную программу фестиваля поддержал VK Records — лейбл развернул на площадке студию, где молодые исполнители из России, Беларуси и Казахстана под руководством экспертов записали альбом. В него вошло 10 треков, которые в скором времени выйдут в VK Музыке и на других стриминговых площадках.

На лектории VK Day, организованном в рамках марафона Знание.Первые совместно с Российским обществом «Знание», более 1 000 участников фестиваля послушали лекции с участием стендап-комика Нурлана Сабурова, фигуристки Алины Загитовой, музыкантов ST и Вали Карнавал, ведущего Льва Шагиняна, блогера Яна Дилана и директора VK Records Виктора Абрамова. Трансляция VK Day в сообществе VK Лекторий собрала миллион просмотров.

VK выступает генеральным партнером ВФМ-2024. Вся информация об активностях на фестивале, а также ссылки на трансляции размещены в официальном сообществе ВКонтакте.