«Вселяет любовь»: SHAMAN назвал женщин прочной опорой всех мужчин

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Исполнитель SHAMAN назвал женщин прочной опорой всех мужчин в России

«Вселяет любовь»: SHAMAN назвал женщин прочной опорой всех мужчин

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Исполнитель выразил уважение женщинам-добровольцам, находящимся в зоне спецоперации.

Автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выразил благодарность женщинам-добровольцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Он указал, что уважение к ним навсегда останется в народной памяти.

«Именно они (женщины. — Прим. ред.) стали прочной опорой для всех мужчин страны. А их искренняя поддержка вселяет веру, дарит надежду и любовь в это непростое время», — цитирует его Газета.ру.

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Трогательную речь исполнитель дал на Всемирном фестивале молодежи, где выступил с музыкально-патриотическим спектаклем «Вера. Надежда. Любовь» вместе с резидентами арт-кластера «Таврида», рэпером ST и Ириной Дубцовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN снял клип на песню «Мама» в детском доме. Для создания новой пронзительной работы он отправился в Тульскую область, где родился и вырос. Над композицией работала команда профессионалов.

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