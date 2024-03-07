Заявление Эммануэаля Макрона о возможности отправки войск альянса на помощь ВСУ является очередным подтверждением факта, о котором России известно давно.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность оправки войск НАТО на Украину из-за провала ВСУ на фронте. Об этом на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Французский лидер сделал подобное заявление по итогам встречи с лидерами европейских стран в Париже, где обсуждались очередные меры поддержки киевского режима. Макрон заявил, что армия военного альянса действительно может прибыть на помощь ВСУ.

Патрушев отметил, что его слова в очередной раз подтверждают намерения Запада нанести России стратегическое поражение, а Украина является лишь средством.

«По его словам, государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине», — отметил Патрушев.

В попытке достичь желаемого заокеанские «партнеры» Киева снабжают его оружием и обучают боевиков, тем самым фактически принимая участие в конфликте. Однако, несмотря на все усилия, Украина терпит поражения, ВСУ отходят все дальше, и даже широко анонсированное контрнаступление ВСУ в итоге не дало результатов, на которые так надеялись власти западных стран.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Писториус раскритиковал Макрона за призывы к поддержке ВСУ.