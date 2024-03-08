Можно отравиться: какие продукты запрещено мыть перед приготовлением

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 19 0

Врач Кашух: промывка мяса перед готовкой может привести к отравлению

Можно отравиться: какие продукты запрещено мыть перед приготовлением

Фото: www.globallookpress.com

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Какие правила необходимо соблюдать на кухне?

Перед едой, а также до ее приготовления необходимо мыть руки, но требуется ли это продуктам? Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух призывает отказаться от промывки мяса и яиц, пишет Pravda.ru.

«В процессе мытья бактерии не погибают, а надолго остаются на стенках раковины или вместе с брызгами переносятся на кухонные поверхности, с которыми будет соприкасаться другая еда и посуда», — объяснила специалист.

Если в такой раковине окажутся продукты, которые не будут подвергаться термической обработке, то патогенные возбудители легко перейдут на них.

При приготовлении пищи необходимо использовать несколько разделочных досок. Лучше не резать овощи и фрукты на той, что предназначена для сырого мяса.

При этом не стоит пробовать еду, чтобы понять, испортилась ли она, отмечает эксперт. Также крайне нежелательно есть сырое тесто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь может вызвать отвращение к мясу.

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