Сладкоежкам не грозит: почему полный отказ от сахара может навредить

Эндокринолог Шурдумова: резкий отказ от сахара грозит проблемами со здоровьем

Полный отказ от сахара не является универсальным способом укрепить здоровье. Об этом сообщает эндокринолог Белла Шурдумова в беседе с 5-tv.ru.

Многие полагают, что для улучшения самочувствия необходимо навсегда исключить конфеты, пирожные и даже фрукты. Однако что же случается в действительности, если резко убрать сахар? Последствия могут оказаться гораздо более неприятными, чем кажется.

Эндокринолог Белла Шурдумова объяснила, как это работает.

«В наших условиях жизни невозможно полностью отказаться от сахара, потому что этот скрытый сахар, так же как и скрытый жир, присутствует практически во всех продуктах», — расскзала она.

Даже в гречке есть небольшой процент глюкозы и сахарозы. Фрукты и овощи содержат растительные сахара. Получается, что человек продолжает получать углеводы — просто из других источников.

Еще интересно, что дофамин вырабатывается организмом постоянно и участвует в множестве процессов. Сахар лишь стимулирует его выброс в определенных областях мозга.

«Если человек отказывается от сладких продуктов, то это не помешает обмену дофамина. Это точно лучше повлияет на здоровье человека и, в частности, на гормональную систему», — подчеркнула Белла Шурдумова.

Иными словами, в первые дни человек может чувствовать подавленность, но это временно. На пятые сутки после отказа от сладостей дофаминовые рецепторы восстанавливаются, а показатели инсулина нормализуются.

Белла Шурдумова объясняет: когда нет резкого выброса инсулина, это нормализует метаболический уровень глюкозы в крови и улучшает метаболический синдром. Снижаются риски развития ожирения.

«Если инсулин нормальный, то это положительно влияет на все органы и ткани. Перестает стимулироваться поджелудочная железа. Это автоматически влияет на выработку женских половых гормонов», — отмечает эндокринолог.

Чрезмерное употребление сахара, напротив, ведет к нарушению углеводного обмена. Если уровень глюкозы в крови стабильно повышен, повышается и инсулин. Инсулин влияет на развитие жировой ткани, а жировая ткань сказывается на всем организме.

Вместо того чтобы бросаться в крайности, разумнее придерживаться сбалансированного подхода.

Различайте добавленный и природный сахар. Отказываться стоит от добавленного сахара — сладких напитков, десертов, конфет, выпечки, сладких хлопьев и полуфабрикатов. Сохраняйте сложные углеводы. Они нужны для энергии. Полный отказ от углеводов — это путь к усталости и нарушению обмена веществ. Обязательно следите за скрытым сахаром и читайте этикетки.

Если вы решили сократить сахар — делайте это постепенно, не убирайте углеводы полностью, следите за скрытым сахаром и не заменяйте десерты фруктами в неограниченных количествах.

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