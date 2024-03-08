Бедный Петросян: Брухунова предстала перед фанатами полностью голой
Блогер Брухунова поздравила женщин с 8 Марта
Фото: Instagram* / bruhunova
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Супруга юмориста решила по-особенному поздравить женщин с праздником.
Жена Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова решила по-особенному поздравить дам с Международным женским днем. Звезда выложила откровенную фотографию, на которой она позирует в цветах мимозы.
Снимок опубликован в материале издания KP.RU. Брухунова уже выкладывала подобные кадры: в 2022 году она приняла участие в съемке, на которой присутствовало всего два реквизита: ветви мимозы и платок.
На фотографиях она позировала без одежды, прикрывая обнаженные части тела руками. Голову знаменитости покрывал платок из тюля.
После публикации фотографии в честь 8 Марта подписчики не смогли сдержать эмоций и осыпали звезду комплиментами.
«Танечка как сама весна!»,
«Как красиво сфотографироваться в облаке мимозы»,
«Какое великолепное фото!» — отметили они.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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