«Воплощение зла и ненависти»: Байдена сравнили с Волан-де-Мортом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

В Госдуме сравнили Байдена с Волан-де-Мортом

«Воплощение зла и ненависти»: Байдена сравнили с Волан-де-Мортом

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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В своем стремлении разжечь бессмысленные масштабные конфликты американский лидер проявляет одержимость, считают в Госдуме.

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет отметил сходство Джо Байдена с Волан-де-Мортом из саги о Гарри Поттере. Он заявил, что в своем стремлении разжечь бессмысленные масштабные конфликты американский лидер проявляет одержимость, сообщили РИА Новости.

«Байден как внешне, так и внутренне, выступая в конгрессе США в излюбленной им манере устрашающих посланий, был похож на воплощение зла и ненависти ко всему цивилизованному миру Волан-де-Морта», — отметил Шеремет.

Он также считает, что Джо Байден своими «костлявыми руками» хочет собрать дань среди живых с целью вернуть былую молодость и энергию.

Незадолго до этого президент США призвал конгресс утвердить очередной законопроект о помощи Украине. В своем обращении он упомянул Владимира Путина и отметил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в восточноевропейском конфликте. Глава государства добавил, что лишение Незалежной поддержки поставит под угрозу Украину, Европу и весь «свободный мир».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден отметил доступность медикаментов в Москве.

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«Воплощение зла и ненависти»: Байдена сравнили с Волан-де-Мортом

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