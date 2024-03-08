«У меня будут неприятности»: Байден отметил доступность медикаментов в Москве

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 21 0

Байден поставил в пример Москву как город с недорогими лекарствами

«У меня будут неприятности»: Байден отметил доступность медикаментов в Москве

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Неприятная правда для многих американцев.

Американский президент Джо Байден отметил, что в США медицина гораздо дороже, чем в России или других странах. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один (американских — Прим. ред.) ВВС (президентский авиалайнер — Прим. ред.) и полететь в Торонто, Берлин, Москву… Извините. Вероятно, даже и в Москву», — сказал он во время выступления с ежегодным посланием «О положении страны» к Конгрессу.

Глава государства «гарантирует», что за рубежом лекарства можно прибрести по цене на 40% ниже, нежели в Америке. Байден заверил, что в настоящее время идет работа над снижением стоимости медикаментов в стране.

Президент планирует скорректировать цену инсулина, однако данная программа может оказаться под угрозой из-за неодобрения со стороны республиканцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден обратился к Владимиру Путину с посланием по поводу Украины.

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