Любовь в мелочах: Авербух трогательно поздравил Арзамасову с 8 Марта
Илья Авербух приятно удивил Елизавету Арзамасову на 8 Марта
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Фигурист неожиданно приехал к любимой жене на съемки.
Российский фигурист Илья Авербух трогательно поздравил свою супругу актрису Елизавету Арзамасову с Международным женским днем. Спортсмен внезапно приехал на съемки к возлюбленной, устроив для нее сюрприз. Об этом пишет StarHit.ru.
Заслуженный мастер спорта России на 8 Марта неожиданно оказался на съемочной площадке известного сериала, в котором Арзамасова играет одну из главных ролей. Своей любимой жене Авербух вручил огромный букет розовых роз — это любимые цветы артистки. Спортсмен также поздравил всех женщин с праздником.
Фигурист признался, что для подарков и внимания не нужны определенные даты, супруги стараются радовать друг друга просто так.
«Восьмое марта, безусловно, праздник, когда мужчины говорят бесконечные слова любви и восхищения женщинам. Но, мне кажется, для таких слов не нужно ждать праздничных дней», — поделился Илья Авербух.
Авербух поздравил супругу с Международным женским днем.
Он также отметил, что его избранница очень любит сюрпризы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати сделал подарок возлюбленной за 30 миллионов рублей.
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