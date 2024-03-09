«Я чувствовала себя бездомной»: Виктория Боня поделилась личной трагедией

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Виктория Бона переживает личную трагедию

«Я чувствовала себя бездомной»: Виктория Боня поделилась личной трагедией

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Телеведущая плакала несколько дней. Что же случилось?

Звезда соцсетей Виктория Боня вышла на связь со своими подписчиками, чтобы поделиться своими переживаниями. Они терзают блогера уже несколько месяцев. По словам Виктории, она все время «чувствовала себя очень напряженно»: на протяжении почти полугода не могла вернуться домой.

«Я чувствовала себя бездомной и мне было так плохо от того, что я просто не могу поехать к своей дочке и Мурочке. Я ревела в последние дни и чувствовала настоящую пустоту. Но я позволила этому быть», — поделилась звезда соцсетей.

Боня решила свыкнуться с реальностью и соединиться со своим состоянием. Виктория уточнила, что все произошло из-за того, что она не успела заранее продлить свой вид на жительство в Монако, перед тем как в прошлом августе отправилась в Америку на операцию.

Однако долго страдать Виктории не пришлось, так как позже ей все-таки одобрили D-визу, и она вновь может вернуться домой в Монако, где проживает с 2017 года вместе со своей дочерью Анджелиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Боню не пускали в Монако.

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