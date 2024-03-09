Злой и громкий: Байдена заподозрили в приеме амфетамина после речи в Конгрессе

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

WP: Байден мог находиться под амфетамином на выступлении в Конгрессе

Злой и громкий: Байдена заподозрили в приеме амфетамина после речи в Конгрессе

Фото: www.globallookpress.com / Gehad Hamdy

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Поведение президента США показалось странным простым американцам. А некоторые специалисты и вовсе начали догадываться о проблемах с ментальным здоровьем престарелого политика.

Президент США Джо Байден мог находиться под действием амфетамина во время своего выступления с ежегодным докладом «о положении страны». Так считает психиатр Кэрол Либерман, которая поделилась своим экспертным мнением с изданием The Washington Post.

Американский лидер произнес речь 7 марта 2024 года. По мнению Либерман, у которой имеется богатый опыт работы с пожилыми пациентами с деменцией, 81-летний Байден демонстрировал все признаки употребления симуляторов, которые маскируют снижение когнитивных функций. В первую очередь, на это указывает его скорость и громкость речи.

«Если вы посмотрите на то, каким Джо Байден обычно бывает — медлительным и спотыкающимся — по сравнению с тем, каким он был во время „Положения Союза“ — вспыльчивым и злым — это признаки, типичные для человека, принимающего любой амфетамин», — уверена врач.

С мнение эксперта согласен бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, который в соцсети Х признался, что Байден был странно возбужден и говорил слишком быстро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Байден обращается за советом к друзьям перед принятием важных решений.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
«Тревожный всплеск»: Европа в панике из-за роста венерических заболеваний
16:18
Злой и громкий: Байдена заподозрили в приеме амфетамина после речи в Конгрессе
16:09
«Срочные меры»: немцы требуют у властей денег на новые бункеры
15:58
Вестник расставания? Модель Джиджи Хадид отстригла волосы
15:44
«Вампирам» здесь не место: как российские военные уничтожают машины ВСУ на авдеевском направлении
15:34
Не надо печалиться: панда Катюша «обманула» зрителей и устроила тусовку в родильном отделении

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок