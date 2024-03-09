Злой и громкий: Байдена заподозрили в приеме амфетамина после речи в Конгрессе

WP: Байден мог находиться под амфетамином на выступлении в Конгрессе
Фото: www.globallookpress.com / Gehad Hamdy
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Поведение президента США показалось странным простым американцам. А некоторые специалисты и вовсе начали догадываться о проблемах с ментальным здоровьем престарелого политика.
Президент США Джо Байден мог находиться под действием амфетамина во время своего выступления с ежегодным докладом «о положении страны». Так считает психиатр Кэрол Либерман, которая поделилась своим экспертным мнением с изданием The Washington Post.
Американский лидер произнес речь 7 марта 2024 года. По мнению Либерман, у которой имеется богатый опыт работы с пожилыми пациентами с деменцией, 81-летний Байден демонстрировал все признаки употребления симуляторов, которые маскируют снижение когнитивных функций. В первую очередь, на это указывает его скорость и громкость речи.
«Если вы посмотрите на то, каким Джо Байден обычно бывает — медлительным и спотыкающимся — по сравнению с тем, каким он был во время „Положения Союза“ — вспыльчивым и злым — это признаки, типичные для человека, принимающего любой амфетамин», — уверена врач.
С мнение эксперта согласен бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, который в соцсети Х признался, что Байден был странно возбужден и говорил слишком быстро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Байден обращается за советом к друзьям перед принятием важных решений.
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