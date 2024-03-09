Вестник расставания? Модель Джиджи Хадид отстригла волосы

Часто леди идут на перемены во внешности из-за серьезных перемен в личной жизни. Что подвигло звезду решиться на кардинальную смену имиджа?

Одна из самых знаменитых моделей Джиджи Хадид с наступлением весны решилась на перемены. На днях она отрезала волосы и сделала стрижку каре.

В комментариях под опубликованным постом с кадрами, как модели делают стрижку, большая часть поклонников неоднозначно отнеслась преобразованиям в имидже Хадид. Они предположили, что смена прически может быть связана с расставанием Джиджи и актера Бредли Купера, с которым модель в последнее время много проводит времени, пишет издание Peopletalk.ru.

Однако другая часть поклонников знаменитой модели обрадовалась обновлением в образе.

«Этой девушке все к лицу!» — отметил один из пользователей сети.

«Начало новой эры!» — радуются подписчики.

Джиджи Хадид ранее состояла в отношениях с певцом Зейном Маликом, от которого родила дочь. Однако вскоре пара рассталась после череды скандалов, связанных с артистом. В октябре 2023 года модель заметили на свидании с экс-возлюбленным Ирины Шейк — актером Бредли Купером.

Подписчики Хадид заподозрили ее в расставании с Купером. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Ранее 5-tv.ru писал, кто на самом деле свел Джиджи Хадид и Бредли Купера.