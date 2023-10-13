Шейк сбила с толку: история с романом Купера и Хадид получила неожиданный виток

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Алина Крылова
Алина Крылова 62 0

Ирина Шейк свела Брэдли Купера с Джиджи Хадид

Шейк сбила с толку: история с романом Купера и Хадид получила неожиданный виток

Фото: www.globallookpress / RW/MediaPunch via www.imago-imag

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Надежды поклонников голливудской пары на воссоединение рушатся как карточный домик.

Ирина Шейк, несмотря на авторитет в мире моды, все еще остается холостячкой в свои 37 лет. После расставания с Брэдли Купером супермодель ни разу не была замечена в компании других мужчин, в то время как голливудский красавчик то и дело заставлял бывшую избранницу всерьез переживать из-за интрижек на стороне.

После очередного краткосрочного романа с некой моделью, Купер вновь дал Шейк надежду на скорое воссоединение. Однако не прошло и пары недель, как звезда фильмов и сериалов появился в компании другой прекрасной манекенщицы, младшей сестры Бэллы Хадид, ДжиДжи. Спустя считанное время в прессе всплыли и подробности этой неоднозначной связи.

Так, по информации портала Page Six, Брэдли впервые заприметил Джиджи на вечеринке общего друга. Этим человеком неожиданно для всех окалась сама Ирина Шейк. В одночасье переставшая мечтать о возвращении отца своей дочери в семью модель сама свела двух одиноких знаменитостей в надежде, что поклонники и пресса больше не будут изводить ее вопросами об изживших себя отношениях.

«Ирина Шейк решительно сбила всех с толку. Фанаты Шейк долго гадали, как она относится к роману Купера с Хадид. И вот теперь выяснилось, что общей знакомой, которая свела актера с моделью стала сама Ирина. Что самое удивительное, Шейк, похоже, совсем не ревнует отца своей дочки Леи к одной из лучших подруг. Папарацци подловили модель на улицах Нью-Йорка — она выглядела вполне довольной и лучезарно улыбалась», — дополняет информацию портал 7Дней.ru.

Что касается самой Шейк, то совсем недавно в прессе муссировалисб слухи о возможном романе топ-модели и Тома Брэди. Поговаривали, что российская супермодель довольно давно добивалась внимания прославленного игрока в американский футбол, кроме того, в какой-то момент она даже отказалась от общения с некоторыми людьми, которые, по ее мнению, могли бы разносить сплетни об их отношениях. Позже спортсмена заметили на одном из светских мероприятий, но Шейк рядом с ним не было. 

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ирине Шейк не везет в личной жизни

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