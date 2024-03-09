«Мама, ты моя любимая!» — Ирина Шейк показала трогательную открытку от дочери

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Дочь Ирины Шейк трогательно поздравила ее с 8 Марта

«Мама, ты моя любимая!» — Ирина Шейк показала трогательную открытку от дочери

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Маленькая Лея не забыла поздравить свою родительницу с 8 Марта. И заодно продемонстрировала уровень знания русского языка.

Топ-модель Ирина Шейк, проживающая уже долгое время за рубежом, получила поздравление от своей шестилетней дочери Леи. В честь 8 Марта девочка подарила маме открытку, сделанную своими руками, и даже сама написала поздравление. Ребенок предпочел украсить лист бумаги красивыми блестящими бусинами.

Больше всего умиляет тот факт, что Лея постаралась написать поздравление на русском языке, и это у нее хорошо получилось.

«Мама, ты моя любимая. Я тебя люблю. От Лии. Happy 8th Марта», — написала Лея.

Дочь Ирины Шейк трогательно поздравила мамуДочь Ирины Шейк трогательно поздравила маму. Фото: Instagram* / irinashayk

Ирина, конечно, осталась в восторге от такого подарка. Надо сказать, что занятия в русской школе не прошли даром для Леи.

Известно также, что топ-модель провела праздничный день в окружении семьи. Шейк также показала подписчикам снимки своей очаровательной черной собаки породы мальтипу, которая появилась у нее больше года назад. На снимке питомец модели мило выглядывает из сумки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Ирина Шейк затаила обиду на Брэдли Купера.

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