Бритни Спирс снова устроила «горячие» танцы на камеру

Звезда плясала на том же месте, но уже в совсем другом наряде.

Популярная певица Бритни Спирс продолжает удивлять подписчиков в социальных сетях своими странными танцами. На этот раз звезда надела откровенный комбидресс красного цвета и дополнила его черными сапогами.

На видео она демонстрирует свои хореографические навыки, использует соблазняющие движения и даже мельком ласкает свою грудь.

Странные танцы Бритни уже не первый раз вызывают большое количество вопросов. Некоторые отмечают слишком скованные и зажатые телодвижения певицы.

Однажды звезда разместила в своем блоге видеоролик, где танцует с кухонными ножами, потенциально подвергая свою жизнь опасности. Публикация вызвала беспокойство у поклонников, и они обратились в полицию. Полицейские побеседовали со звездой. Убедились, что все в порядке и ушли.

Эксперты даже высказывали предположение, что мировая звезда может страдать от акатизии. Люди, страдающие от этого заболевания, зачастую не могут «усидеть на месте», а вызывается оно употреблением антипсихотических лекарств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое.

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