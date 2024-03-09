Бритни Спирс снова устроила «горячие» танцы на камеру

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 89 0

Бритни Спирс снова устроила танцы на камеру

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Звезда плясала на том же месте, но уже в совсем другом наряде.

Популярная певица Бритни Спирс продолжает удивлять подписчиков в социальных сетях своими странными танцами. На этот раз звезда надела откровенный комбидресс красного цвета и дополнила его черными сапогами.

На видео она демонстрирует свои хореографические навыки, использует соблазняющие движения и даже мельком ласкает свою грудь.

Странные танцы Бритни уже не первый раз вызывают большое количество вопросов. Некоторые отмечают слишком скованные и зажатые телодвижения певицы.

Однажды звезда разместила в своем блоге видеоролик, где танцует с кухонными ножами, потенциально подвергая свою жизнь опасности. Публикация вызвала беспокойство у поклонников, и они обратились в полицию. Полицейские побеседовали со звездой. Убедились, что все в порядке и ушли.

Эксперты даже высказывали предположение, что мировая звезда может страдать от акатизии. Люди, страдающие от этого заболевания, зачастую не могут «усидеть на месте», а вызывается оно употреблением антипсихотических лекарств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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