«Невольно полились слезы»: SHAMAN рассказал о съемках клипа на песню «Мама»

В создании пронзительного мини-фильма приняли участие воспитанники детского дома. Как это было?

Недавно SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил новый клип на песню, посвященную самой главной женщине в жизни любого человека — маме. В съемках клипа приняли участие воспитанники детского дома в Тульской области. Как это было — подробно рассказал исполнитель.

Известно, что музыку написал композитор Максим Фадеев, а стихи — поэтесса Наталья Касимцева. SHAMAN же выступил в качестве саунд-продюсера и автора идеи клипа.

«Я послушал, и у меня невольно полились слезы — затронуло мое сердце. Я решил, что обязательно сниму клип. Поэтому приехал на свою родину в Тульскую область в детский дом. Там, с детишками, которые нуждаются во внимании, снял видео», — поделился Дронов в беседе с 5-tv.ru перед своим концертом в столичном «Крокус Сити Холле».

На вопрос, как чувствовали себя юные актеры во время съемок, певец признался, что они охотно шли на контакт с ним.

«Они очень непосредственные, тепло меня встретили, хотя я очень переживал, какого им. Но я хотел сохранить в клипе эту искренность. Они охотно шли на контакт», — рассказал исполнитель.

Он также поделился, что после выхода клипа в Сети стали интересоваться этим детским домом.

«Когда вышел клип, в комментариях стали спрашивать, как можно связаться с детским домом. Если кто-то из детей после этого найдет семью — это самое главное», — отметил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN выложил клип на песню «Мама».