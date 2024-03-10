Социальная пенсия в 2024 году: кому положена и как ее оформить

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

Социальная пенсия в 2024 году: кому положена и как ее оформить

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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С 1 апреля размер таких выплат проиндексируют на 7,5%. Изменения затронут более четырех миллионов человек.

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 7,5%. Издание URA.RU рассказало, какой будет ее размер и кому положены выплаты.

Так, социальная пенсия положена россиянам, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. На нее могут рассчитывать мужчины от 70 лет и женщины от 65.

Мужчины, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, могут получать ее уже с 65 лет, женщины же — с 60 лет. Коренные малочисленные народы Севера — с 55 лет мужчины и с 50 лет женщины.

Кроме того, социальную пенсию могут получать инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также дети, личности родителей которых неизвестны.

Оформить ее человек может несколькими способами: подав заявление в пенсионный фонд РФ лично, на портале «Госуслуг» или через МФЦ. Чтобы рассчитывать на социальную пенсию, важно постоянно проживать в РФ, а иностранным гражданам жить в стране 15 лет.

Сейчас инвалиды II группы и те, кто достиг определенного возраста, получают 7 153,33 рубля в месяц. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды — 17 167,83 рубля. Инвалидам с детства II группы государство платит по 15 306,73 рубля.

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют. Это затронет более четырех миллионов человек. На эти цели выделят почти 37,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть незаконно переведенные в НПФ пенсионные накопления.

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