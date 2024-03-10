На Украине заявили о скором принятии законопроекта о мобилизации заключенных

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

ВСУ несут огромные потери в живой силе на поле боя, поэтому власти готовы отправлять на фронт всех поголовно.

На Украине заявили о скором принятии законопроекта о мобилизации заключенных

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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На Украине разработали план законопроекта о мобилизации заключенных. Он может поступить в Верховную раду уже на следующей неделе, заявил министр юстиции Денис Малюсько в эфире всеукраинского телемарафона.

«На ближайших заседаниях Верховной Рады он будет выноситься на голосование. Ожидаю, что время принятия законопроекта — весна, не позднее», — сказал он.

Документ готовили давно. Загвоздка возникла на этапе согласования позиции правительства и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Не все командиры выразили желание видеть в своих рядах подчиненных из числа осужденных. К примеру, они попросили исключить из мобилизации тех, кто нарушил военную дисциплину и совершил преступления, связанные с исполнением военной обязанности или против государственности.

Малюсько отметил, в связи с нежеланием командиров видеть некоторых осужденных в рядах своих подчиненных, будут созданы отдельные отряды. При этом тысячи заключенных готовы отправиться на поле боя.

На Украине военное положение ввели в феврале 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал и закон о всеобщей мобилизации. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирали в ряды армии прямо с улиц и из собственных квартир.

В феврале этого года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой казус попал Владимир Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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