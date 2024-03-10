Не оставалось шансов? Что произошло с погибшей 22-летней звездой цирка в Москве на самом деле

Девушка была в хорошем расположении духа, но все произошло внезапно.

Эквилибристка Влада Морозова умерла в возрасте 22 лет в Большом Московском государственном цирке. В злополучный день она была весела, но внезапно случилось страшное. Об этом рассказал директор цирка и дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале.

Накануне, 9 марта, Морозова выступила дважды: один раз в обед, а другой — ближе к вечеру в иллюзионном трюке. Перед последним выходом она, как и ее коллеги, прошла медосвидетельствование.

По словам коллег артистки, девушка была в хорошем настроении перед выступлением, рассказывала смешные истории. В дальнейшем пришло время выхода на сцену. По задумке номера, в иллюзионном аппарате должны были быть еще две девушки. Иллюзионист помахал платком, артистки друг за другом появились, а потом ушли за кулисы.

«Как только Влада зашла за кулисы, она упала, потеряла сознание. Человек подхватил ее на руки и побежал к медицинскому кабинету. Донес ее на руках, Влада была в скрюченном состоянии», — рассказал Запашный.

Сотрудники цирка сразу же вызвали скорую помощь, которая быстро приехала. Потом прибыли еще две машины с медиками. Врачи боролись за жизнь Морозовой на протяжении трех часов, проводя реанимационные действия. В результате медики констатировали смерть. Теперь будут выясняться причины.

Как рассказали коллеги в беседе с KP.RU, Морозова весила всего 40 килограммов в свои 22 года. Предполагается, что свое тело артистка поддерживала с помощью различных лекарственных препаратов. Вместе с тем эквилибристка сильно ограничивала себя в питании.

Этот случай в истории не первый

Трагедия в Cirque du Soleil

Артисты Cirque du Soleil проходят тщательнейшую подготовку, но их работа все равно связана с огромным риском. В 2013 году во время представления «KÀ» 31-летняя воздушная гимнастка Сара Гийар-Гийо сорвалась с вертикальной платформы, которая играла роль поля битвы добра и зла, и упала с высоты 15 метров.

Мать двух детей и артистка с почти 20-летним стажем погибла по пути в больницу. Свидетели рассказывают, что музыка прекратилась, раздались крики. Трос гимнастки порвался. Согласно позднему расследованию, акробатка не попала в тайминг представления, ее ошибка привела к летальному исходу.

Сара, как и остальные участники представления, была на страховочном тросе.

«Она закричала и стала падать. Все было как в кино, она пыталась уцепиться хоть за что-нибудь», — рассказывал ее коллега Ариэн Рамани.

Гимнаст из КНДР погиб во время выполнения трюка

Кореец О Юн Хек, гимнаст из Северной Кореи, умер в цирке Вернадского во время циркового фестиваля «Идол». Он выполнил шесть сальто-мортале, установил мировой рекорд за минуту до своей смерти, но посчитал, что в первый раз его приземление было недостаточно чистым, и решил повторить попытку. Во второй раз он получил серьезную травму шейного отдела. Спасти гимнаста так и не удалось, он скончался.

Времена СССР

Как показывает общемировая цирковая практика, смерть — не редкость на арене. У многих в памяти — самая известная трагедия в истории цирка времен СССР — гибель клоунессы Ирины Асмус, известной по роли Ириски в советской телевизионной передаче «АБВГДейка». В 1986 году при выполнении эффектного трюка под куполом «Старушка на абажуре» в цирке белорусского города Гомеля акробатка сорвалась с 12-метровой высоты и разбилась насмерть. Позже выяснилось, что сломалось специальное устройство для вращения тела. После гибели циркачки данный тип механизмов был запрещен.

Тигры

В 2006 году во время номера в цирке на Цветном бульваре дрессировщик Артур Багдасаров подвергся нападению тигра. Хищник подмял его под себя и сжал голову зубами. Отогнать животное помогли только выстрелы из пистолета в воздух. Сам артист остался жив, но только на голову дрессировщика врачи наложили около сотни швов. Тигра, кстати, наказывать не стали: решили, что Багдасаров сам нарушил технику безопасности.

Медведь и три человека

В декабре 2003 года медведь по кличке Додон напал на трех человек. Трагедия произошла в «Уголке Дурова», в клетке, где содержались звери, когда ассистент дрессировщика Умар Закиров собирался покормить питомца. Каким-то образом животное выбралось из клетки, загрызло Закирова насмерть, а потом напало еще на двух дрессировщиков — Тимура Щедова и Владимира Сошина, которые попытались остановить медведя и спасти коллегу. В результате Щедов был тяжело ранен, Сошин получил ранение кисти правой руки.

Смертельный номер

Впрочем, страдают дрессировщики не только от лютых хищников. 30 августа 2015 года цирковая наездница Анастасия Максимова с группой участвовала в представлении в спорткомплексе поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Выполняя акробатический трюк, 24-летняя девушка выпала из седла, зацепившись ногой за стремя, после чего конь несколько раз протащил ее по арене. Затем лошадь выскочила на трибуну. Остановить перепуганное животное смогли только через пару минут, но за это время Максимова получила несколько сильнейших ударов копытами по голове. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Птица несчастья…

В казанском цирке, кстати, случай со слонами был не единственным инцидентом с животными. 24 июня 2018 года во время представления на зрителей внезапно набросился страус. Птица выбежала за пределы манежа и ринулась в первые ряды зала. Взрослые и дети в панике стали разбегаться, но, по некоторым данным, страус все же успел потоптаться. К счастью, серьезных травм тогда никто не получил, а для страуса это выступление на публике стало последним — птицу сняли с цирковой программы и отправили в зоопарк.

А как там у них?

Представления с участием животных запрещены или ограничены (исключения делаются для домашних животных) в большей части стран Европы, во многих штатах США и некоторых странах Латинской Америки. Там подобные происшествия чаще всего случаются в зоопарках или заповедных сафари-парках.

Один из самых известных случаев произошел в мае 2017 года в Великобритании в зоопарке Hamerton Zoo Park (графство Кембриджшир). Тигр убил 33-летнюю работницу зверинца Розу Кинг. Смотрительница погибла после того, как оказалась в вольере вместе со зверем, видимо, чтобы его покормить. Из-за инцидента из зоопарка эвакуировали всех посетителей и закрыли его до конца дня. В заявлении администрации зоопарка было сказано, что сотрудница «была убита в результате несчастного случая».

Шокирующее видео попало в соцсети в мае 2016 года. Тогда работникам зоопарка Цинциннати в США пришлось застрелить 17-летнего самца гориллы по кличке Харамбе, в вольер к которому упал трехлетний ребенок.

Мальчик сам перелез через барьер и свалился в ров. Горилла стала таскать кричащего мальчика по вольеру. Через десять минут сотрудники зоопарка застрелили животное. Специалисты решили не использовать усыпляющее вещество, так как оно действует не сразу. В результате инцидента ребенок получил травмы, но опасности для его жизни они не представляли.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса из сериала «Дикий ангел» Эстрела Новаиш. Звезда не дожила всего несколько дней до своего 71-летия.