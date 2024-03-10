Умерла актриса из сериала «Дикий ангел» Эстрела Новаиш

Ушла из жизни звезда португальских сериалов Эстрела Новаиш. Об этом сообщил в личном блоге ее коллега — актер Рикардо Кастро.

«Я готовился тебе написать на твой день рождения. Спасибо за все», — написал артист.

Артистки не стало 8 марта — за пять дней до 71-летия. Информации о причине смерти артистки нет. По информации издания Portugal PULSE, ее похоронят ​​в Лиссабоне.

Эстрела Новаиш известна широкому зрителю по ролям в сериалах «Большая любовь», «Бельмонте», «Милая беглянка», а также по фильмам «Переплетенные судьбы» и «Сандра — мятежная принцесса».

Пик карьеры Новаиш пришелся на конец 90-х годов. Самым популярным сериалом, в котором снялась артистка, стал «Дикий ангел».

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла индийская актриса Долли Сохи. Звезда пережила свою сестру Амандилл всего на несколько часов. Известно, что обе родственницы боролись с онкологическим заболеванием.