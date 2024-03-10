«Цепляет искренность»: какие хиты готовит Александр Ф. Скляр к концерту в Москве

Волна громкой музыки надвигается на Москву. Уже 13 марта в концертном пространстве «Урбан» лидер и основатель группы «Ва-Банкъ» и ведущий шоу «Соль» на РЕН ТВ Александр Ф. Скляр готовится отпраздновать свой 66-й день рождения вместе с поклонниками, а также исполнить со сцены новый альбом «Кровь и золото». Какие сюрпризы готовят еще для фанатов — выяснила корреспондент Ксения Солдатова.

«Это первая большая репетиция. Зрителям готовят больше 20-ти песен. Это и популярные хиты, и что-то с нового альбома», — говорит корреспондент РЕН ТВ.

Это уникальная возможность разузнать, что же прозвучит на грандиозном концерте. Будут ли «Маршруты московские», «Кислое вино»… При нашей съемочной группе коллектив репетирует песню «Радио дыры».

Играют и трек «Склиф» с одного из самых необычных альбомов в истории рок-музыки, он написан вместе с таинственным писателем Виктором Пелевиным.

Песни «Ва-Банка» сильно отличаются от современного музыкального фастфуда — они для тех, кому важна качественная музыка и содержание. В текстах поэта Александра Ф. Скляра нет банальных рифм в стиле «морозы — розы». Песни наполнены смыслами и отражают дух времени. Потому в новом альбоме, который только вышел, так много о современной России и ее борьбе.

«Мне очень дорога и сейчас — я вот так вот ее чувствую, эту песню, которая открывает этот альбом. Она называется „Вперед, друзья“. Я очень давно хотел эту песню записать, мы ее не записывали „Ва-банком“ и не играли, а песня тем не менее моя любимая», — признался Скляр.

На концерте прозвучит и другая песня с нового альбома — одна из самых пронзительных у «Ва-Банка». Ее Скляр написал вместе с репером РИЧем. И впервые свою «Черную свечу» они спели в шоу «Соль» на РЕН ТВ, которое они ведут.

«На этом концерте мы ее будем играть, несмотря на то, что нет моего второго автора РИЧа, но мы его заменим, его голос будет слышен. Песня конечно не легкая, с правильным хорошим посылом, который весь высказан в конце этой песни», — отмечает музыкант.

«Цепляет искренность, честность. Он знает дорогу, он знает ходы под землей души человеческой. Как внедрить в слушателя не только мысль, но и дух», — говорит актер и режиссер Михаил Горевой.

Скляр вообще один из немногих артистов, кто никогда не поступался совестью. С 2014-го ездил в Донбасс, пел на концертах в поддержку его жителей.

«Он вышел на сцену и ледового дворца и так четко и мужественно сказал: „своих не бросаем, это закон“. Это меня тоже очень зацепило и в этом –то и есть сам Александр», — сказал лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян.

Песню о своем видении того, что творится в сознании украинского народа, Скляр пел в очень символичном месте — у подножья восстановленного после обстрелов монумента на саур-могиле в ДНР.

«Все, что мы переживаем с нашим народом, нашей страной — все это находит отражение в песнях. Потому что мы как артисты бьемся единым пульсом», — отмечает Скляр.

Этим единым пульсом с «Ва-Банком» сердца зрителей забьются уже через несколько дней, на большом концерте группы 13-го марта