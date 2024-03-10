Шишкова откровенно об отношениях с матерью Тимати: «Звоню чаще, чем маме»

Внучка Алиса очень часто проводит время с бабушкой Симоной.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова рассказала о близких отношениях с матерью рэпера Симоной. До сих пор модель плотно общается с бабушкой своей дочери Алисы. О прекрасных отношениях с бывшей свекровью Шишкина рассказала в интервью Надежде Стрелец.

Симона Юнусова всегда относилась к Алене, как к своей дочери, чем не могли похвастаться другие возлюбленные музыканта. И спустя много лет после расставания с Тимати, Алене удалось сохранить близкие родственные отношения с Симоной.

«Да, я всегда Симоне звоню, если у меня там что-то. Даже иногда чаще, чем своей маме. У меня мама, она всегда за меня прям очень переживает. А Симоне я всегда могу набрать, поделится своими проблемами. Она всегда даст правильный советы», — поделилась бывшая избранница рэпера.

Даже в период болезни анорексией Шишкова, в первую очередь, сообщила о страшном недуге Симоне. Любимая внучка Юнусовой Алиса также рассказала о близких отношениях с бабушкой. Девочка часто остается у бабушки с ночевкой и ходит вместе с ней на секции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Тимати сделал подарок возлюбленной за 30 миллионов рублей.