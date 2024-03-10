В Литве напомнили о скорой конфискации автомобилей с российскими номерами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Фролова-Милашене: с 11 марта российским автомобилям в Литве грозит конфискация

В Литве напомнили о скорой конфискации автомобилей с российскими номерами

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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В таможенном департаменте страны назвали число машин, которые подпадают под изъятие у владельцев.

С понедельника, 11 марта, автомобили с российскими номерами в Литве подлежат конфискации. Об этом напомнила представитель таможенного департамента страны Ирмина Фролова-Милашене в эфире радио LRT.

Она уточнила, что на сегодня в стране находится около 50 автомобилей с российскими номерами, участвующих в дорожном движении. Не исключено, что еще какое-то количество стоят на парковках, добавила Фролова-Милашене.

В МИД России на днях пригрозили Литве ответными мерами в случае конфискации автомобилей с российскими регистрационными номерами.

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне», — заявили в ведомстве.

Между тем в пресс-службе литовской таможни в начале марта напомнили владельцам машин на российских номерах, что до 11 марта они должны удалить свои автомобили с территории республики или перерегистрировать их, иначе им будет грозить штраф и конфискация транспортного средства. Граждан призвали воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности.

В сентябре прошлого года Литва запретила въезд на свою территорию автомобилям с номерами России, предупредив, что с 11 марта 2024 владельцам таких машин будет грозить штраф и конфискация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии признали законной депортацию россиян, не сдавших языковой экзамен.

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