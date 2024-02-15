В Латвии признали законной депортацию россиян, не сдавших языковой экзамен

Сегодня Конституционный суд Латвии принял окончательное решение о норме, обязывающей россиян подтверждать знание латышского языка для проживания в стране. За провал экзамена власти собираются выдворять из Латвии, пишет портал Delfi.

Согласно материалу, суд посчитал, что два года, которые были даны россиянам, — это достаточный срок для выполнения требований властей. В Риге утверждают, что депортация станет адекватной мерой в отношении тех, кто не приложил никаких усилий и не продемонстрировал свою заинтересованность в продолжении проживания в стране.

Также сегодня там вступили в силу ограничения на передвижение автомобилей с российскими номерами. Теперь их владельцам будет грозить конфискация или штраф. Исключения будут делать только для машин дипломатов и водителей, которые едут через страну транзитом.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД выпустит новые рекомендации по въезду россиян в недружественные страны.