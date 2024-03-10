Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил председатель совета ассоциации, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Причину смерти Лунтовского он не назвал, однако отметил, что тот достаточно давно болел.

«Хотел бы выразить соболезнования родным и близким. Георгий Иванович сделал очень много для развития банковской системы в непростое время. В том числе благодаря ему современная российская банковская система успешно противостоит западным санкциям», — подчеркнул Аксаков.

Георгий Лунтовский занимал должность зампреда Банка России с 1999 по 2005 год, после чего стал первым зампредом ЦБ. В 2017 году был освобожден от должности и стал президентом Ассоциации банков России.

Также Лунтовский был депутатом Госдумы с 1996 по 1999 год, входил в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почетной грамотой Президента РФ.

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