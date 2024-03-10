Жив или мертв? Что случилось с попавшим в тюрьму футболистом Дани Алвесом

Фанатам спортсмена лучше запастись успокоительными.

Журналист Пауло Альбукерке сделал сенсационное заявление: якобы футболист Дани Алвес покончил с собой в испанской тюрьме. Об этом сразу же написали многие бразильские и европейские медиа.

При этом спустя несколько часов появилось опровержение. Журналист TNT Sports Марсело Бехлер написал в соцсетях, что пресс-служба Алвеса связалась с адвокатом спортсмена и вскоре опровергла все слухи.

Футболист так и не признал свою вину в совершении сексуального преступления. В январе прошлого года в полицию обратилась молодая девушка, которая обвинила спортсмена в том, что он якобы изнасиловал ее в туалете ночного заведения в Барселоне.

Из-за этого от Алвеса ушла жена, его карьера была разрушена. На данный момент экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии находится в тюрьме — в феврале его приговорили к 4,5 года заключения.