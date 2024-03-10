За пост о бабушке со Знаменем Победы: пенсионерку бесцеремонно лишили квартиры на Украине

Поначалу она отказывалась в это верить.

За поддержку России у 80-летней пенсионерки Аллы Стадницкой власти забрали квартиру на Украине. Оказалось, что все дело в одном комментарии в социальной сети.

Стадницкая родилась в Виннице в 1943 году. Там она прожила 22 года, получила образование, вышла замуж, а после уехала с супругом в Казахстан.

Там она устроилась работать в школу, ученики очень ее любили. Но спустя 13 лет семье пришлось уехать из Казахстана.

Ее мужа отправили служить в Белоруссию. Там она еще проработала еще 13 лет, а потом вышла на пенсию — вместе с супругом они уехали в Винницу.

«Что я могу сказать — служила верой и правдой своему отечеству, действительно Украине, которая была тогда. Но волею судьбы пришлось уехать к деткам, потому что умер муж, и я осталась одна в Виннице. Думала возвращаться еще», — уточнила она.

Планы вернуться на родину нарушила эпидемия коронавируса. Стадницкая чувствовала, что в политической ситуации на Украине уже давно «было что-то не так».

Она не молчала, высказывала свое мнение о действиях украинских властей. В момент, когда она жила у детей, ее дочке позвонили и сказали, что квартира мамы арестована — Стадницкая поначалу в это не поверила.

«Эта квартира, заработанная супругом, который служил в армии и отслужил 26 лет верой и правдой, за что много-много у него наград. Вся квартира обставленная, полностью, на курорты не ездили, в санаторий не ездили, собирали копеечку, чтобы обставить все», — сказала пенсионерка.

Суд над Стадницкой был заочным — теперь она не может ни приехать в страну, ни забрать свои вещи из квартиры. Оказалось, что забрали недвижимость у нее из-за комментария в социальной сети: в нем она поддержала бабушку, вышедшую к российским военным со Знаменем Победы.

«Написала: „Молодец, бабушка, я точно так же бы поступила, потому что мне очень дороги мои предки, которые защищали нашу родину от фашизма“. За это меня привлекли к ответственности», — заключила Стадницкая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пенсионерка из Кузбасса помогает российским бойцам.