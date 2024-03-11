Муки были страшными: что происходило с Моргуновой незадолго до смерти

Появились жуткие подробности состояния звезды.

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет. Она вела программы «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

В последние годы артистка, по информации СМИ, сильно болела. Окончательно ее могла подкосить смерть единственного сына Максима в 2020 году, пишет KP.RU.

После этого она якобы перестала узнавать знакомых и жила затворницей, говорится в материале. Ухудшало ситуацию и то, что знаменитость отказывались звать на концерты.

При этом диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин рассказал изданию Газета.ру, что незадолго до смерти Моргунова была в состоянии деменции. В последний раз ему удалось пообщаться с ней месяц назад, дозвониться до нее в день рождения, 7 марта, он уже не смог.

Березин предположил, что из-за деменции Моргунова не так глубоко переживала боль утраты своего сына. За ней ухаживали внучка и невестка.

Ранее 5-tv.ru писал, где похоронят диктора Светлану Моргунову.