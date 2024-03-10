«Скорее всего»: где похоронят диктора Светлану Моргунову

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 75 0

Она умерла на 85-м году жизни.

«Скорее всего»: где похоронят диктора Светлану Моргунову

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народную артистку России, диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил племянник телеведущей Илья Свиридов.

«Скорее всего, во вторник и, скорее всего, Троекуровское кладбище, но это тоже не точно. Прощание тоже будет там, вероятно», — сказал он.

Моргунова умерла на 85-м году жизни. С 1961 года она была диктором Центрального телевидения СССР.

Она, например, провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонек», а совместно с актером Валентином Смирнитским — некоторые выпуски музыкальной передачи «Утренняя почта».

Телеведущая дважды была замужем — ее сын от первого брака Максим работал на телевидении. У Моргуновой две внучки — Дарья и Анна.

Ранее 5-tv.ru писал, что известная индийская актриса Долли Сохи внезапно скончалась в возрасте 48 лет.

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