И это не мужчина: стал известен самый влиятельный член королевской семьи Британии

Известный астролог Мишель Белл уверяет, что именно Кейт Миддлтон является наиболее могущественным представителем династии Виндзоров. Герцогиня родилась в год Металлического петуха, пишет Express.

Она обладает твердым характером и готова на все ради достижения поставленных целей. При этом она очень обаятельна и уже успела завоевать сердца британцев.

Еще одной влиятельной женщиной королевской семьи, по мнения астролога, стала принцесса Анна. Она появилась на свет в год Металлического льва.

Аристократичная особа очень горделива и весьма импульсивна. Однако обладает прекрасным чувством юмора, благодаря которому располагает людей к себе.

После операции на брюшной полости Миддлтон исчезла из публичного пространства. Однако недавно в интернете появилось фото, где принцесса Уэльская была за рулем автомобиля.

Это вызвало интерес у пользователей интернета, которые стали делать предположения о ее самочувствии. Впоследствии в официальном аккаунте Миддлтон и принца Уильяма было опубликовано фото принцессы с детьми в честь Дня матери, отмечаемого в Великобритании.

Кенсингтонский дворец благодарил за поддержку со всего мира, которую Миддлтон получала в последние два месяца. Будущая королева Великобритании имеет титулы Ее Королевское Высочество и принцессы Уэльской.

Она родилась 9 января 1982 года в старинном английском городе Рединг. Ее родители поженились за два года до появления будущей герцогини, мать была стюардессой, отец — пилотом British Airways, бабушка и дедушка по материнской линии — шахтерами.

У Кейт есть младшие сестра и брат. Когда ей исполнилось два года, отца перевели работать в Иорданию, где они все вместе и прожили еще несколько лет.

Позже родители Миддлтон решили оставить гражданскую авиацию и ушли в бизнес. После окончания колледжа и волонтерской работы за границей, она поступила в престижный университет, где и познакомилась с принцем Уильямом.

Там она все больше становилась похожей на настоящую аристократку. Она продолжила заниматься спортом, увлеклась благотворительностью.

В 2002-м она впервые вышла на подиум в роли модели для благотворительного показа, обратив на себя внимание принца Уильяма. В 2005-м она стала бакалавром истории искусств и вернулась домой помогать родителям с бизнесом.

В 2011 году Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, став герцогиней Кембриджской. Супруги воспитывают троих детей по традициям королевской семьи.

Она считается эталоном поведения для представительниц королевской семьи, умеет поддерживать правильный этикет и быть открытой и дружелюбной. Часто ее сравнивают с принцессой Дианой.