«Покойся с миром, красавица»: Запашный эмоционально высказался о смерти Морозовой

Дрессировщик до сих пор в шоке от случившегося.

Директор Большого Московского государственного цирка и дрессировщик Эдгард Запашный после премьеры выступления «Легенда» почтил память внезапно умершей эквилибристки Влады Морозовой. Он отметил, что, хоть девушка и не присутствовала там физически, ее душа была с коллегами.

«Покойся с миром, Влада. Коллега, артистка, девушка, сестра, дочь, трудяжка, красавица… Ты жила цирком, любила работу и закончила свою жизнь в нем. Физически ты сегодня отсутствовала, но душа твоя продолжила выступать вместе с нами. Каждый артист выходил сегодня на манеж с мыслями о тебе и с частичкой тебя в своем сердце. И так и будет продолжаться, потому как история не умирает», — написал он в Telegram- канале.

Находясь на манеже, дрессировщик объявил минуту молчания. Зрители, как отмечается, тут же встали.

Отработала номер и потеряла сознание

Трагедия в цирке произошла 9 марта — в этот злополучный день ничто не предвещало беды. У 22-летней Морозовой было запланировано два выступления.

Одно — в обед, другое — ближе к вечеру, в последнем у нее был иллюзионный трюк. Перед ним она, как и ее коллеги, прошла медицинское освидетельствование.

Это обязательная часть, как рассказал Запашный, перед каждым выходом на манеж. Доктор убедился, что со здоровьем у Морозовой все в порядке.

По задумке, в иллюзионном аппарате должны были находиться три девушки, в числе которых была и Морозова. Коллеги погибшей уже после трагедии отмечали, что Влада была в хорошем настроении перед выступлением.

Она рассказывала смешные истории, шутила. Во время номера иллюзионист помахал платком, артистки друг за другом появились, а потом ушли за кулисы.

«Дальше иллюзионист машет платком, девочки друг за другом появляются из этого иллюзионного трюка. И уходят за кулисы. Как только Влада зашла за кулисы, она упала, потеряла сознание. Человек подхватил ее на руки и побежал к медицинскому кабинету. Донес ее, Влада была в скрюченном состоянии», — говорит Запашный.

Сотрудники цирка тут же вызвали скорую помощь, которая приехала достаточно быстро. За ней подъехала вторая, а потом и третья.

На протяжении трех часов медики боролись за жизнь Морозовой, проводя реанимационные действия. Дальше было принято решение отвезти девушку в больницу, чтобы там оказать помощь.

Однако спустя несколько часов оттуда пришла трагическая весть. Спасти артистку не удалось, сердце эквилибристки остановилось.

При этом Запашный возмутился тем, что некоторые СМИ стали сообщать о смерти эквилибристки в тот момент, когда она была еще жива. Кроме того, он опроверг информацию о том, что Следственный комитет России якобы возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.

«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал. Они используют эту трагедию для того, чтобы дискредитировать нашу деятельность и завалить проверяющие органы кучей заявлений», — писал дрессировщик.

Страдала анорексией?

Как только Морозовой стало плохо, в цирке тут же связались с ее родными и сообщили неприятные новости, рассказал Запашный. Вскоре ее мама выехала из Ярославля в Москву.

Однако по приезду она узнала страшное. Как рассказали коллеги покойной в беседе с KP.RU, Морозова весила всего 40 килограммов. По словам диетолога Ирины Писаревой, такой показатель является критическим.

Вероятнее всего, у Морозовой была анорексия, однако точных данных об этом нет. Писарева не исключила, что артистка могла принимать специальные препараты для снижения веса.

«Если она участвовала в каком-то трюке, выполняла какую-то высокоинтенсивную физическую нагрузку, то уровень глюкозы у нее в крови упал. Если девушка еще и не ела перед этим и, возможно, принимала препараты, которые еще снизили уровень сахара в крови, то это могло спровоцировать гипогликемию, кому и смерть», — предположила диетолог.

ВКонтакте / Ирина Писарева / irina.healthy; Instagram* / morozovaaa.v; 5-tv.ru

Она обратила внимание на то, что спортсменам, в первую очередь марафонцам, рекомендуют перед длинной дистанцией употреблять в пищу сложные углеводы, чтобы организм получил запас глюкозы. Именно она выступает источником энергии для тела.

Нельзя исключать и каких-то аллергических реакций на препараты для похудения, если Морозова их действительно принимала, добавила диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как цирковые акробаты рискуют жизнью ради зрителей.

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