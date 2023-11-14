В России хотят снизить стоимость экзамена по русскому языку для мигрантов

Речь идет о тестировании, которое нужно пройти для получения разрешения на ВНЖ или временное проживание.

Установить единую стоимость сдачи экзамена для мигрантов в одну тысячу рублей предложило Минобрнауки РФ. Данный документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, речь идет об экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Это тестирование должны пройти иностранцы, чтобы получить разрешения на временное проживание или ВНЖ, на работу либо патента, которое указывается в статье 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России».

Минобрнауки предлагает внедрить новую стоимость с 1 сентября 2024 года.

По нынешним нормам, иностранец должен заплатить за экзамен 5900 рублей для оформления необходимых для проживания в России документов. Для получения разрешения на работу или патента стоимость тестирования составляет 3800 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у мигрантов начнут брать отпечатки пальцев в аэропортах Москвы.