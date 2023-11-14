В России хотят снизить стоимость экзамена по русскому языку для мигрантов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Минобрнауки хочет ввести единую стоимость экзамена по русскому для мигрантов

В России хотят снизить стоимость экзамена по русскому языку для мигрантов

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Речь идет о тестировании, которое нужно пройти для получения разрешения на ВНЖ или временное проживание.

Установить единую стоимость сдачи экзамена для мигрантов в одну тысячу рублей предложило Минобрнауки РФ. Данный документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, речь идет об экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Это тестирование должны пройти иностранцы, чтобы получить разрешения на временное проживание или ВНЖ, на работу либо патента, которое указывается в статье 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России».

Минобрнауки предлагает внедрить новую стоимость с 1 сентября 2024 года.

По нынешним нормам, иностранец должен заплатить за экзамен 5900 рублей для оформления необходимых для проживания в России документов. Для получения разрешения на работу или патента стоимость тестирования составляет 3800 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у мигрантов начнут брать отпечатки пальцев в аэропортах Москвы.

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:46
Не признавал вину: что стало с организатором убийства Политковской
12:45
«Остаюсь с собакой наедине»: третий ребенок внес разлад в семью Александра Шоуа
12:37
«Западные чиновники полагают»: когда закончится конфликт на Украине
12:30
Из блогера в прозаики: Аяз Шабутдинов хочет написать книгу в СИЗО
12:24
Главное — не отрезать палец: какое опасное хобби увлекло Юрия Стоянова
12:14
Вернуться на первые полосы: Украина нашла страшный способ напомнить о себе

Сейчас читают

Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?
Психолог рассказал, как добрым людям не дать сесть себе на шею: выход только один
«Сейчас в мире ведется 28 войн»: а глава МОК Бах объявил российскому спорту 29-ю
В Дагестане по поручению Путина создадут город-курорт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд