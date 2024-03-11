Ан-12 без одного колеса совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре

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На борту самолета находились восемь человек. Что известно об инциденте?

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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В Комсомольске-на-Амуре Ан-12 запросил аварийную посадку из-за проблем с шасси. Сообщается, что военно-транспортный самолет вез запасные части для авиационной техники.

На борту — восемь человек — экипаж и сопровождающие. На аэродром прибыли спасатели и медики, но их помощь не понадобилась. Самолет успешно коснулся взлетно-посадочной полосы и выехал на рулежную дорожку с одним колесом на передней стойке вместо двух.

В прошлом месяце, 15 февраля, двигатель отказал у самолета Sukhoi Superjet. Пилотам удалось посадить его в Шереметьево. Борт вылетел из Москвы и должен быть долететь до Санкт-Петербурга, однако в воздухе была обнаружена техническая неисправность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как авиагигант Boeing превратился в посмешище.

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