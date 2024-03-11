Путин провел рабочую встречу с главой «Роскосмоса»: главное

Президенту подарили портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения космонавта.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседу президент предложил начать с темы подготовки к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС). Борисов рассказал, что работа ведется и уже перешла в финальную стадию.

«Буквально сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа. Экипаж из трех человек. Космонавт из нашей братской Республики Беларусь Марина Василевская, которая еще в декабре 2022 года прошла отбор из шести претендентов, приступила к подготовке с августа прошлого года. Завершила, все экзамены сдала, готова к полету», — поделился глава «Роскосмоса».

Командиром корабля, по словам Борисова, станет Олег Новицкий. Третьим членом экипажа выбрана астронавт Трейси Дайсон.

Кроме того, в ходе встречи Борисов подарил Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты. По его словам, именно Гагарин вписал свое имя золотыми буквами в мировую космонавтику.

«Я хотел бы вам подарить портрет, который является символом павильона космонавтики, который после реконструкции вы открывали в 2018 году. Смотря на этот портрет, хотелось бы, чтобы вы наполнялись оптимизмом и уверенностью, что у нас все получится», — отметил глава «Роскосмоса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство «Роскосмоса» почтило память советского космонавта Юрия Гагарина, возложив цветы и венки к месту его захоронения у стен Кремля.

Гагарин после исторического полета открыл для себя новый мир. Он не только увидел Землю такой, какой ее не видел никто и никогда, но и смог объездить полмира и встретиться с влиятельнейшими современниками того времени.