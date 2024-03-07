Без пробелов на карте: во что превратится Швеция после вступления в НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

FT: НАТО может превратить Швецию в логистический хаб и центр переброски войск

Без пробелов на карте: во что превратится Швеция после вступления в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ожидается, что официальная церемония состоится уже в начале следующей недели. А пока Североатлантический альянс планирует дальнейшие действия.

Швеция может стать логистическим хабом и пунктом переброски войск после официального вступления в НАТО. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Журналисты считают, что после присоединения к блоку Швеция откроет для него новые пути для поставок и обеспечения подкрепления по морю, поскольку в распоряжении теперь появится остров Готланд, расположенный посередине Балтийского моря. Именно его, как пишет СМИ, страны НАТО смогут использовать в качестве транспортного узла, что облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. Хотя раньше в НАТО полагались лишь на Сувалский коридор, который отделял Прибалтику от Польши.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее говорил, что Балтийское море становится «озером НАТО». Такие изменения, по его словам, позволяют укрепить весь регион и сделать восточную Прибалтику менее уязвимой.

Без пробелов на карте будет выглядеть и Северная Европа, считает бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

«От Нарвы [в Эстонии] до Нуука [в Гренландии] с востока на запад и Киркенеса [в Норвегии] до Кракова [в Польше] с севера на юг», — приводятся его слова в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным СМИ, Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.34
-0.82 98.20
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Путин находится с визитом в Краснодаре: что входит в планы президента
12:22
Немолодой повеса: стоит ли смотреть новую экранизацию «Онегина» Андреасяна
12:10
Температура, грибок и инфекции: чем опасна мокрая обувь и как спасти здоровье
12:05
Евросоюз планирует ввести санкции против 37 российских лиц
11:54
«У меня русский взгляд»: Орнелла Мути раскрыла, почему ее любят мужчины в России
11:31
Раскрыта схема с «фантомным» молоком, которое поставлялось в оренбургские школы

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок