Без пробелов на карте: во что превратится Швеция после вступления в НАТО

Ожидается, что официальная церемония состоится уже в начале следующей недели. А пока Североатлантический альянс планирует дальнейшие действия.

Швеция может стать логистическим хабом и пунктом переброски войск после официального вступления в НАТО. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Журналисты считают, что после присоединения к блоку Швеция откроет для него новые пути для поставок и обеспечения подкрепления по морю, поскольку в распоряжении теперь появится остров Готланд, расположенный посередине Балтийского моря. Именно его, как пишет СМИ, страны НАТО смогут использовать в качестве транспортного узла, что облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. Хотя раньше в НАТО полагались лишь на Сувалский коридор, который отделял Прибалтику от Польши.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее говорил, что Балтийское море становится «озером НАТО». Такие изменения, по его словам, позволяют укрепить весь регион и сделать восточную Прибалтику менее уязвимой.

Без пробелов на карте будет выглядеть и Северная Европа, считает бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

«От Нарвы [в Эстонии] до Нуука [в Гренландии] с востока на запад и Киркенеса [в Норвегии] до Кракова [в Польше] с севера на юг», — приводятся его слова в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным СМИ, Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.