Вплоть до проблем с сердцем: о чем может сигнализировать зубная боль

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 22 0

Онколог Исакова: при патологиях сердца может возникнуть боль в челюсти

Вплоть до проблем с сердцем: о чем может сигнализировать зубная боль

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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При первых приступах необходимо обращаться к специалисту.

Одним из симптомов патологий сердца является боль за грудиной. Неприятное ощущение может переходить в лопатку, руку, живот или челюсть. Медицине известны случаи, когда боль появлялась только в нижней челюсти. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-онколог Суна Исакова.

Иногда пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, могут чувствовать зубную боль. Это может возникать из-за передачи болевого импульса по нервным волокнам. У челюсти и сердца «корни» этих волокон едины.

Если вы чувствуете болевые ощущения в области челюсти, то вам необходимо обратиться к специалисту. Не стоит пускать все на самотек, очень важно не упустить драгоценное время и начать лечение вовремя.

«Тщательно собранный анамнез на предмет хронических заболеваний, характеристики боли, предыдущих эпизодов, если они были, может помочь врачу распознать экстренную ситуацию», — объяснила Исакова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как головная боль связана с зубами.

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