В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования, который агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем.

По данным следствия, в декабре 2015 года мужчина вступил в запрещенную в России террористическую организацию, вербовал сторонников, занимался антироссийской пропагандой. Как отмечают правоохранители, своими действиями подозреваемый создавал угрозу национальной безопасности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии предотвращен теракт, который пытались осуществить спецслужбы Украины при вербовке гражданина Белоруссии.

Силовики установили, что белорус 1974 года рождения был завербован украинскими спецслужбами, по их заданию он осуществлял сбор и передачу информации об объектах транспортной инфраструктуры Карелии и органов исполнительной власти региона.