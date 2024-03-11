В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования
Своими действиями подозреваемый создавал угрозу национальной безопасности России.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования, который агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем.
По данным следствия, в декабре 2015 года мужчина вступил в запрещенную в России террористическую организацию, вербовал сторонников, занимался антироссийской пропагандой. Как отмечают правоохранители, своими действиями подозреваемый создавал угрозу национальной безопасности России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии предотвращен теракт, который пытались осуществить спецслужбы Украины при вербовке гражданина Белоруссии.
Силовики установили, что белорус 1974 года рождения был завербован украинскими спецслужбами, по их заданию он осуществлял сбор и передачу информации об объектах транспортной инфраструктуры Карелии и органов исполнительной власти региона.
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