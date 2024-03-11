На автодроме «Игора Драйв» завершились состязания за Кубок Igora Drive Ice Drift

Состязания за Кубок Igora Drive Ice Drift на всесезонном автодроме «Игора Драйв» подошли к концу. Победу в третьем этапе, который не входил в общий зачет зимнего первенства по дрифту на льду, одержал Артем Перепелица.

Финальный заезд был напряженным и держал внимание болельщиков до последнего поворота. У конкурента Артема — Егора Филимоненока — в одном из заездов возникли проблемы с подвеской, что, несмотря на работу механиков, дало о себе знать.

Бронзу забрал Константин Бекетов, который оставил на ступени ниже Алексея Бахвалова.

По результатам двух этапов, победителем Кубка в сезоне 2024 года стал Денис Тестоедов. Следом за ним расположился Станислав Чаплыгин, а замкнул тройку сильнейших Егор Филимоненок. Перепелица по итогам двух этапов занял пятое место.

Все участники заездов смогли не только отточить навыки управляемого заноса на чуть меньших и безопасных скоростях, но и устроить яркий праздник для зрителей.