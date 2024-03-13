Неприкаянный: почему «Король Голливуда» Кларк Гейбл искал гибели во время войны

Последнюю связь главному сердцееду Америки 30-х предписывали с Мерлин Монро.

В середине XX века Кларк Гейбл покорил миллионы женских сердец. Будучи пятикратно женатым, он завоевал статус «Короля Голливуда» за харизму, перед которой не могли устоять и зрительницы. Однако о том, что происходило вне поле зрения многомиллионных поклонниц, знали даже не все близкие. Ранняя смерть родной матери, одна любовь на всю жизнь и поиск гибели на войне — лишь часть пережитого знаменитым сердцеедом.

Всеобщая слава настигла Кларка Гейбла за главную роль в картине «Унесенные ветром». Тогда роль Ретта, которую исполнил голливудский сердцеед, произвела в мире кино настоящий фурор. При этом успех в Голливуде — заслуга упорного и тяжелого пути, который Гейбл стремился пройти. Он мог рассчитывать только на свои силы, потому что отец не разделял его интерес миром кино. Ему хотелось видеть сына «настоящим» мужчиной в понимании того времени, что вовсе не пересекалось с актерской работой. Кларк Гейбл начал преодолевать препятствия на пути в Голливуд уже тогда — пусть непросто, но успешно.

Кадр из к/ф «Унесённые ветром», реж. Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, 1939 г.

Первой роли он добился только в 20 лет. Это был персонаж кухарки в театре, в котором он подрабатывал. Ролей серьезнее он не получал, потому что режиссеры упорно не видели в нем нужный типаж. Несколько позже актеру на спасение пришло знакомство с преподавательницей по актерскому мастерству Жозефиной Дилон. Она была его старше на 17 лет.

Отношения, завязавшиеся между ними, скорее всего, были по расчету. Кларк честно признавался, что испытывал к женщине только уважение. Актер научился профессиональным хитростям, развил талант и получил возможность приблизиться к миру большого кино. Это был первый брак будущего обладателя «Оскара», продлившийся шесть лет.

Путь на Бродвей открыла ему вторая супруга, вдова нефтяного магната Рия Лэнгхэм. Благодаря ее связям и возможностями Кларк Гейбл получил первую весомую роль в Голливуде. Актеру предложили сыграть в коммерческом вестерне «Нарисованная пустыня». Киностудия Metro Goldwyn Mayer решила подписать с Гейблом договор.

Кадр из к/ф «Унесённые ветром», реж. Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, 1939 г.

Благодаря внешности и харизме в нем разглядели типаж классического гангстера, благодаря которому он его начали узнавать как восходящую голливудскую звезду. Такие роли он сыграл в картинах «Держи своего мужчину», «Ночная сиделка».

Главный успех в тот момент принесла ему работа «Это случилось однажды ночью». Кларк Гейбл получил кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» главную роль в этом фильме. При этом в истории вручения награды его речь считается самой короткой. Когда актер вышел на сцену, он сказал лишь одно:

«Благодарю вас», — и спустился на свое место.

Второй брак с влиятельной вдовой открыли ему возможности попасть на большой экран, и он умело ими воспользовался. К слову, она тоже была старше его почти на 20 лет. Однако в то время параллельно у него случился роман на стороне с молодой актрисой Лореттой Янг. У Гейбла с ней родилась внебрачная дочь, которую он видел лишь однажды. Чтобы не омрачить репутацию, Янг уехала рожать в Европу. Фамилию девочка получила от второго супруга актрисы.

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В 1939 году Кларк Гейбл развелся с Лэнгхэм и вступил в третий брак с актрисой Кэрол Ломбард. Чтобы расторгнуть прошлый брак, актеру пришлось оставить ей часть имущества, а Кэрол — продать ценные вещи и заплатить за согласие бывшей жены. И, к счастью, Лэнгхэм отпустила сердцееда к молодой невесте.

По словам «Короля Голливуда», это была самая главная любовь в его жизни. Их отношения изначально, за несколько лет до брака, не заладились, и относились актеры друг к другу весьма холодно. Когда Кларк Гейбл снимался в картине «Унесенные ветром», они решили пожениться. Супруги были готовы друг ради друга менять образ жизни. Например, ради супруга красавица Кэрол была готова облачиться в камуфляж и отправиться с Гейблом на рыбалку. Он же сопровождал ее на пышных светских мероприятиях, хотя не любил быть в центре внимания. Желание быть друг с другом перевешивало все различия в их жизнях и характерах. Керол Ломбард была готова даже мириться с небывалой популярностью мужа среди остальных женщин, зная, любима им только она.

Это был брак голливудского красавца по любви, а не холодному расчету, как первые два. Гейбл строил с женой планы на будущее. Поговаривали, что он очень хотел от нее детей. Но, к несчастью, в 1940 у актрисы случился выкидыш. Керол решила скрыть это от супруга.

www.globallookpress.com / Cinetext/Sammlung Beyl

Но счастье актеров длилось слишком недолго, всего три года. Кэрол Ломбард разбилась на самолете. Пилоты потеряли управление, и катастрофа произошла в горах. По одной из версий, возлюбленная «Короля Голливуда» узнала о том, что во время ее отъезда он закрутил роман на стороне. Чтобы вернуться к нему как можно скорее, Кэрол решила добраться на самолете, а не на поезде.

Отчаяние Кларка Гейбла не знало границ. Утрата была для него настолько невыносима, что он пошел на радикальный шаг: актер отправился на Вторую мировую войну. Он вступил в ряды Военно-воздушных сил США, будто желая найти гибель там же, где и Керол. Его современники рассказывали, что иной раз Кларк словно специально попадал в опасные для жизни ситуации. Так он пытался заглушить горе, с которым совладать наедине был не в состоянии.

Пока поклонницы восхищались обаятельностью и харизмой, сам Кларк переживал настоящий переломный момент. За образом импозантного сердцееда на самом деле росло отчаяние и потеря веры в то, что жизнь еще может продолжаться.

Первое после возвращения к гражданской жизни появление на больших экранах состоялось благодаря картине «Приключения» в 1945 году. Тут он вновь принял амплуа очаровательного холостяка — моряка, пожелавшего заполучить внимание скромной девушки.

www.globallookpress.com / Seven Arts Productions

В четвертый раз Кларк Гейбл вступил с Сильвией Эшли спустя почти 10 лет после потери Кэрол Ломбард. Новая жена была моделью из Великобритании и светской львицей. Сама же она до него состояла в браке трижды за состоятельными мужчинами. Поговаривали, что жениться на ней Гейбл решил из-за невероятной страсти, которая между ними вспыхнула. На тот момент он уже состоялся как актер, и он искренне стремился построить отношения не ради собственной выгоды, а ради будущей семьи и детей, о которых он так мечтал.

Брак с Сильвией распался из-за слишком разных взглядов на образ жизни и привычки. Сердцеед не был готов поступиться со своим характером ради еще одной женщины. Так брак и не прошел проверку на прочность. Он продлился не больше двух лет.

Кроме этого, Сильвия так и не смогла подарить Кларку наследника. Возможно, это стало ключевой причиной развода. Инициатором, как поговаривают, стал сам актер. В то же время он стал злоупотреблять алкоголем. Неудачная попытка нового брака и еще не до конца затянувшаяся рана из-за потери Кэрол Ломабрд сильно разрушили состояние голливудского красавца. Тогда же и начала сходить на «нет» его актерская карьера. Приглашений в кино становилось все меньше и меньше.

Последней попыткой в жизни «Короля Голливуда» создать настоящую семью Кларк Гейбл стал пятый брак с Кей Уильямс в 1955 году. Она была младше его аж на 16 лет. Именно она все-таки смогла подарить долгожданного наследника Кларку. Однако он скончался, не дожив до его появления на свет всего лишь пять месяцев.

Кадр из к/ф «Неприкаянные », реж. Джон Хьюстон, 1961 г.

Последней работой в кино Кларка стал фильм «Неприкаянные». Там же снялась и Мерлин Монро — в ее карьере это был тоже последняя законченная лента. На сьемках фильма актеры сблизились до такой степени, что ходили слухи о их тайном романе. Из картины вырезали даже интимную сцену с их участием. Разница в возрасте у актеров была 25 лет.

Все разговоры об их отношениях появлялись одновременно с тем, что Кларк Гейбл наконец стал примерным семьянином: вновь женился и ждал появления на свет сына.

При этом Кларк постоянно злился на Мерлин за то, что та срывала сьемки своими опозданиями и истериками. Сама она на тот момент переживала глубочайший личностный кризис и сложности в семейной жизни с режиссером Артуром Миллером, что отражалось и на работе в кино.

Кларка Гейбла госпитализировали с сердечным приступом прямо со съемок «Неприкаянных». И, казалось, он уже начал поправляться, как второй удар окончательно лишил его жизненных сил. Он скончался 16 ноября 1960 года в калифорнийской больнице. Карьера «Короля Голливуда» продлилась 37 лет. Кларка Гейбла похоронили в семейном склепе рядом с единственной любимой женой и ее мамой — Кэрол Ломбард. Там же спустя 22 года была похоронена и последняя супруга актера.

Кадр из к/ф «Неприкаянные », реж. Джон Хьюстон, 1961 г.

Поговаривали, что сама Кей Уильямс сетовала на слишком загруженный график мужа. Съемки в «Неприкаянных» с эмоционально неустойчивой Мэрилин Монро стали для актера уже непомерным напряжением. Потом блондинка потом жила с чувством вины: ей казалось, что и ее участие в его смерти тоже есть. Сама же Монро скончалась всего лишь спустя год при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Работа в фильме «Неприкаянные» будто стала для двух звезд Голливуда настоящим пророчеством.

Ни с одной из официальных супруг самый узнаваемый актер «золотого Голливуда» счастья так и не нашел. Кларк Гейбл построил блестящую карьеру благодаря первым двум покровительницам, но семейным человеком так и не стал.

Сын, рожденный в пятом браке, попытался пойти по стопам отца и попробовал себя в киноиндустрии. Но дальше нескольких незначительных ролей карьера наследника так и не пошла.

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