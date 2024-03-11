Как «русский» маникюр стал главным бьюти-трендом

Его можно сделать и в домашних условиях.

Стилист и основатель студии красоты Рия Горбунова рассказала об особенностях выполнения ставшего популярным «русского» маникюра. Об этом пишет издание «Страсти».

Мода на этот маникюр началась, когда его стала часто делать актриса Эллен Александр. Стилист рассказала, что в его основе — обычная обработка кутикулы аппаратом и идеальная форма ногтей.

Такой вариант маникюра будет очень выигрышно смотреться с любым образом, отметила Горбунова. По ее словам, внешне это смотрится так, будто девушка не прибегает вовсе к услугам нейл-мастеров.

Она сравнила этот маникюр с модным «макияжем без макияжа». Вместе с тем, чтобы добиться такого эффекта, необходимо обладать определенными навыками и умениями.

Для его поддержания очень важно ухаживать за кутикулой и формой ногтя. Она добавила, что наступающей весной также будет популярен маникюр «кошачий глаз».

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