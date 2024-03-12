Пробудите зверя внутри: какие камни вернут в отношения сексуальную энергию

Есть много методов, которые могут пробудить сексуальную энергию в отношениях партнеров. Один из них — использование минералов.

Каждый кристалл обладает уникальными вибрациями, способными пробудить определенные эмоции. Карина Росс, эксперт по созданию украшений из минералов, рассказала Rsute.ru о пяти камнях-амулетах, способных привнести гармонию в сексуальные отношения.

Гранат

Самоцвет занимает первое место в нашем списке «сексуальных» амулетов благодаря своей кристаллической форме, которая помогает поддерживать страсть и привлекать любовь в жизнь своего обладателя.

Этот минерал ассоциируется с планетой Марс, придавая ему огненную силу и сексуальность, что отражается в его насыщенном красном оттенке.

Розовый кварц

www.globallookpress.com / c-goemi

В мире эзотерики этот кристалл известен как талисман для привлечения любви и гармонии, его мягкую энергию сравнивают с сахарной ватой.

Камень наполняет отношения нежностью, пониманием, гармонией и трепетом, идеально подходит для тех, кто хочет улучшить интимную жизнь. Розовый кварц придаст вашему союзу легкость и чувственность.

Родонит

© РИА Новости / Георгий Зельма

Камень олицетворяет заботу и искреннюю любовь. Он является идеальным талисманом для любви и страсти.

Подобно гранату, он связан с планетой Марс, но его энергия более нежная и мягкая. Этот камень способствует укреплению отношений пары.

Клубничный кварц

Клубничный кварц подходит для пар, испытывающих непонимание и обиды. Этот минерал может помочь разрешить конфликты и вернуть гармонию в отношения.

Не исключено, что он также привнесет свежесть и страсть в сексуальную жизнь партнеров, открывая новые горизонты близости.

Сердолик

www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

В отличие от граната, этот естественный камень обладает более плотной и насыщенной энергией, которая наполняет сексуальные отношения партнеров любовью через сердечный центр.

Это та самая привязанность, которую мы видим в светлых романтических фильмах, когда глубокие чувства охватывают влюбленных и приводят их к долгосрочным и крепким отношениям.

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